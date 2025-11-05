The Este?e Lauder Companies Italia una serata tutta rosa per la ricerca

Vanityfair.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presso la suggestiva cornice della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano si è tenuta la Charity Dinner per celebrare la Breast Cancer Campaign e raccogliere fondi a favore di Fondazione Airc per la ricerca scientifica sul tumore al seno. Tanti gli ospiti presenti, tra cui Giulia De Lellis, madrina della campagna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Este?e Lauder Companies Italia, una serata tutta rosa per la ricerca

