The Este?e Lauder Companies Italia una serata tutta rosa per la ricerca
Presso la suggestiva cornice della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano si è tenuta la Charity Dinner per celebrare la Breast Cancer Campaign e raccogliere fondi a favore di Fondazione Airc per la ricerca scientifica sul tumore al seno. Tanti gli ospiti presenti, tra cui Giulia De Lellis, madrina della campagna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dietro ogni consiglio beauty… c'è tanta passione e formazione! Giornata speciale con Estée Lauder e Clinique
The Estée Lauder Companies collabora con Shopify per ridefinire il commercio digitale della bellezza ed esaltare le esperienze dei consumatori
The Estée Lauder Companies Announces Pricing of Secondary Offering of Class A Common Stock by Selling Stockholders - (NYSE: EL) today announces the pricing of the previously announced registered public offering (the "Offering") of the Company's Class A Common Stock, par value $.
How Investors May Respond To Shopify (SHOP) Teaming Up With Estee Lauder for Luxury Omnichannel Tech - The Estee Lauder Companies announced in October 2025 that it has formed a partnership with Shopify to upgrade its digital technology infrastructure and deliver unified omnichannel consumer experiences