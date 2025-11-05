The Abandons | il trailer italiano ufficiale della nuova serie western di Netflix
Debutta in streaming il 4 dicembre questa serie che racconta la storia di due famiglie e l'eterna lotta tra ricchi e poveri con Gillian Anderson e Lena Headey come protagoniste. Ecco il trailer e la trama di The Abandons. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
