The Abandons | il trailer italiano ufficiale della nuova serie western di Netflix

Comingsoon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta in streaming il 4 dicembre questa serie che racconta la storia di due famiglie e l'eterna lotta tra ricchi e poveri con Gillian Anderson e Lena Headey come protagoniste. Ecco il trailer e la trama di The Abandons. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

