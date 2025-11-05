Tex verso un nuovo corso | vicino il passaggio di testimone Da Boselli a Giusfredi e Barbieri

Di Romano Pesavento: C’è sempre un’ombra lunga e dorata, quando il sole tramonta sulle grandi pianure del West. E questa immagine, oggi, accompagna il passaggio di consegne alla guida di Tex, il più longevo, popolare e amato eroe del fumetto italiano. Nel corso del panel dedicato al personaggio durante Lucca Comics & Games 2025, Sergio Bonelli Editore è stato lasciato intendere che prossimamente i nuovi curatori editoriali della testata principale saranno: Giorgio Giusfredi e Luca Barbieri, i quali potrebbero subentrare a Mauro Boselli, curatore dal 2012 al 2025. Un evento che non segnerebbe una cesura, ma piuttosto la continuità di una tradizione editoriale e morale che affonda le sue radici nella storia stessa della Bonelli: un cambio di cavalli, non di direzione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

