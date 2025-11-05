Testa di Lepre ricorda i caduti di Nassiriya

Fiumicino, 5 novembre 2025 – Il 12 novembre, in occasione del 22° anniversario della strage di Nassiriya, la comunità di Testa di Lepre si riunirà per una cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità religiose, militari e civili, in ricordo dei 19 italiani – tra carabinieri, militari e civili – che persero la vita nell’attentato in Iraq del 2003. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione V.B. “Salvo D’Acquisto” M.O.V.M., rappresenta un momento di raccoglimento e di riflessione collettiva sul valore del sacrificio, del servizio e della pace. Durante la cerimonia verrà deposta una corona d’alloro presso il monumento di Largo Formichi 16, a Testa di Lepre, simbolo del legame profondo che unisce la comunità locale ai valori della Patria e della solidarietà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it