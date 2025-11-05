Tesla il potente fondo sovrano della Norvegia si oppone al compenso da mille miliardi di dollari per Elon Musk

Norges Bank è il primo grande investitore istituzionale a rendere noto il proprio voto all'assemblea generale Il più grande fondo sovrano del mondo, quello norvegese, ha deciso di votare contro il colossale piano di compensi previsto per Elon Musk in Tesla. La notizia ha già fatto rumore sui.

