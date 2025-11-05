Terzo raid neofascista in due giorni contro il liceo occupato | il gruppo entra da una finestra

Terzo blitz in due notti contro il Righi occupato. Nella tarda serata di ieri, martedì 4 novembre, un gruppo di dieci persone, vestite di nero e con i volti coperti dai caschi, hanno fatto irruzione nel vicino liceo Tasso, con l’obiettivo di raggiungere il vicino Righi, passando per i corridoi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

