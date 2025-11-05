Terza Categoria Il Ponte a Elsa con due gol mantiene la vetta Calasanzio fa suo il derby con il Ponzano

Un rigore di bomber Bagnoli e un gol di Falco hanno permesso al Ponte a Elsa di espugnare Santa Croce sull'Arno per 2-1 e di mantenere così la vetta del girone B di Terza Categoria pisana con 13 punti in 5 gare. Nello stesso raggruppamento 2ª vittoria di fila per il Giovani Fucecchio 2000, che con una rete per tempo di Cerri ed Arbia regola 2-0 il Cerretti. I biancocelesti cerretesi hanno infatti pareggiato 3-3 sul campo del Via di Corte con tripletta di Brienza. Girone A di Firenze: il Calasanzio fa suo il derby tutto empolese di Ponzano per 4-1 con reti di Bianco, Taddei, Costa e Angioli. Di Cipullo il gol della bandiera per i gialloblù locali.

