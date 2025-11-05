Terrore in Francia grida Allah Akbar e con l' auto investe la folla | 10 feriti

Un uomo a bordo di un'auto ha investito diverse persone sull'isola d'Oléron, sulla costa atlantica della Francia. La procura de La Rochelle ha riferito che l'uomo, che secondo la stampa locale sarebbe un 35enne, è stato arrestato e al momento del fermo ha gridato 'Allah Akbar'. La procura aggiunge che l'arresto è stato complicato ed è stato usato un Taser. Secondo Bfmtv, dopo la folle corsa l'uomo ha fermato il suo veicolo e ha tentato di dargli fuoco. I feriti sono in totale 10, fra cui ci sono sia pedoni sia ciclisti. FranceInfo riporta che le persone sono state investite in due diverse località, Dolus-d'Oléron e Saint-Pierre-d'Oléron. 🔗 Leggi su Iltempo.it

