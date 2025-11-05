Terribile schianto aereo precipita sull’aeroporto
Un aereo cargo è precipitato nei pressi dell’aeroporto internazionale di Louisville, nel Kentucky, provocando un vasto spiegamento di mezzi di soccorso e l’immediato avvio di una inchiesta federale. L’impatto al suolo è avvenuto nella fase di avvicinamento allo scalo e ha ridotto il velivolo a una serie di rottami sparsi in un’area esterna alla pista. Le autorità non hanno ancora comunicato se ci siano sopravvissuti, né quante persone fossero a bordo. Il silenzio della FAA e dei vigili del fuoco lascia intuire un bilancio potenzialmente grave, mentre l’area è stata isolata per consentire alla squadra investigativa del NTSB di effettuare i primi rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
