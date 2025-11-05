Terribile incidente a Moncalieri | donna investita da un furgone è morta in ospedale
Un terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 novembre 2025, in strada Revigliasco a Moncalieri. All'altezza del civico 170 un furgone Fiat Ducato ha investito una donna di 35 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente critiche. I sanitari del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
