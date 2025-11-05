La storica Moschea Blu di Mazar-e-Sharif è stata danneggiata da un potente terremoto che ha colpito lunedì il nord dell’Afghanistan. Il sisma di magnitudo 6,3 si è verificato poco prima dell’una di notte ora locale, con un epicentro a 22 chilometri (14 miglia) a ovest-sud-ovest della città di Khulm, nella provincia di Samangan. Nel primo pomeriggio di martedì i morti ammontavano a 27, mentre altre 956 persone sono rimaste ferite, secondo le autorità locali. Il minareto della Moschea Blu è stato gravemente danneggiato, mentre alcuni mattoni e piastrelle sono caduti da alcuni dei suoi muri e sono apparse crepe in altre parti del sito secolare, che è un importante luogo di ritrovo durante i festival islamici e culturali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Terremoto in Afghanistan, le immagini della storica Moschea Blu danneggiata