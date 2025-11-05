Terremoto Campi Flegrei | Sarà possibile stimare la magnitudo potenziale degli eventi con alcuni giorni di anticipo
È stato appena pubblicato su JGR Solid Earth un nuovo studio che propone una lettura innovativa della sismicità ai Campi Flegrei. Integrando dati sismici e di deformazione del suolo,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
