Terrazza sentimento la vicenda di Alberto Genovese arriva su Netflix | dall'arresto per stupro alla docuserie

Alberto Genovese, l'imprenditore divenuto noto per essere diventato il re delle start up, nel 2020 fu arrestato perché accusato di aver drogato e violentato una ragazza che all'epoca aveva 18 anni. Mercoledì 5 novembre 2025 sarà pubblicata su Netflix la docu-serie "Terrazzo Sentimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

