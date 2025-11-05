Terni tra le prime province d’Italia per immatricolazioni universitarie Generazione Z protagonista attiva nel cambiamento
“Terni tra le prime province d’Italia per immatricolazioni universitarie: un segnale di fiducia nelle nuove generazioni. La provincia si conferma tra le realtà più virtuose e dinamiche del Paese in ambito formativo. Secondo i dati del Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, diffusi dalla Camera. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
𝗥𝗘𝗦𝗢𝗖𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗖 🆚 Terni Basket Terni - Perugia Basket 52-71 Perugia vince il derby e resta in vetta insieme a Bastia! Vittoria mai in discussione per i ragazzi di coach Barilla, che si impongono nettamente su una Terni costruita per ambire alle prime p - facebook.com Vai su Facebook
Terni, ampliamento del cimitero: Covid e materie prime frenano il cantiere - Slitta, infatti, a fine anno il completamento dell’intervento per la costruzione dei nuovi loculi, previsto ... Si legge su ilmessaggero.it