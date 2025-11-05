Terni incendio in un’officina | intervento complesso dei vigili del fuoco Scattano le indagini
I vigili del fuoco sono intervenuti in piena notte di mercoledì 5 novembre in strada della Selva. Una volta arrivata la chiamata alla centrale operativa si sono portati sul posto con due squadre di Terni ed una di Amelia per un totale di sette mezzi coinvolti. Un intervento complesso per domare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
