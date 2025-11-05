Teramo sputa sugli zaini dei passanti in piazza Garibaldi | fermato e rimpatriato

Cittadino straniero espulso dopo aver disturbato i passanti in piazza Garibaldi a Teramo. Rafforzati i controlli per la sicurezza.

