Teramo sputa sugli zaini dei passanti in piazza Garibaldi | fermato e rimpatriato

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadino straniero espulso dopo aver disturbato i passanti in piazza Garibaldi a Teramo. Rafforzati i controlli per la sicurezza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

teramo sputa sugli zaini dei passanti in piazza garibaldi fermato e rimpatriato

© Notizie.virgilio.it - Teramo, sputa sugli zaini dei passanti in piazza Garibaldi: fermato e rimpatriato

Altri contenuti sullo stesso argomento

teramo sputa zaini passantiTeramo, sputa sugli zaini dei passanti in piazza Garibaldi: fermato e rimpatriato - Cittadino straniero espulso dopo aver disturbato i passanti in piazza Garibaldi a Teramo. Lo riporta virgilio.it

TERAMO: SPUTA SUGLI ZAINI E IMPORTUNA CITTADINI AL TERMINAL, ESPULSO 36ENNE NIGERIANO - TERAMO – Infastidiva al terminal di piazza Garibaldi a Teramo le persone i cittadini in attesa di prendere l’autobus, sputando sullo zaino di alcuni e disturbando gli altri: per questa ragione è stato ... Come scrive abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Teramo Sputa Zaini Passanti