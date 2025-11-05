Tentativi di truffe attraverso falsi Sms dell’Ausl Romagna l' azienda invita a fare attenzione

Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl della Romagna di aver ricevuto degli Sms sul proprio cellulare, con mittente la sigla Cuup, con nel testo l’invito a “contattare con urgenza i nostri uffici Cup Centro Unico Polivalente al numero 899021304 per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

