Tentano il furto al supermercato di piazza Matteotti | denunciati due 14enni a Como

Nel pomeriggio di ieri, la polizia di stato di Como è intervenuta al supermercato Carrefour di piazza Matteotti, dove l’addetto alla vigilanza aveva fermato due 14enni sorpresi a rubare alcuni articoli tentando di superare le casse senza pagare.I ragazzi, entrambi incensurati — uno di origini. 🔗 Leggi su Quicomo.it

