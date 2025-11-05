Tenta di uscire da un supermercato di Cremona con una carrello da 1.300 euro

Cremona, 5 novembre 2025 – Ha cercato di guadagnare l’uscita del supermercato Rossetto, bypassando le casse, spingendo un carrello carico con 1.300 euro di merce. È accaduto ieri pomeriggio nel centro commerciale di via Bergamo. A notare l’uomo, un 55enne senza fissa dimora, è stato uno degli addetti alla sicurezza che ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. In sostanza il 55enne cercava di far passare gli articoli alla cassa veloce, senza scansionarli. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato. E ladri per ladri, la notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di Crema  hanno sventato un furto presso un’azienda di cosmetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

