Tenta di uscire da un supermercato di Cremona con una carrello da 1.300 euro
Cremona, 5 novembre 2025 – Ha cercato di guadagnare l’uscita del supermercato Rossetto, bypassando le casse, spingendo un carrello carico con 1.300 euro di merce. È accaduto ieri pomeriggio nel centro commerciale di via Bergamo. A notare l’uomo, un 55enne senza fissa dimora, è stato uno degli addetti alla sicurezza che ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. In sostanza il 55enne cercava di far passare gli articoli alla cassa veloce, senza scansionarli. Per lui è scattata la denuncia per tentato furto aggravato. E ladri per ladri, la notte scorsa i Carabinieri della Compagnia di Crema hanno sventato un furto presso un’azienda di cosmetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Tenta di uscire da un parcheggio: precipita con l'auto per sette metri, anziano in ospedale - X Vai su X
Rave ex Bugatti. Le forze di Polizia stanno bloccando l'uscita principale per il controllo di tutti i presenti all'interno. Molte persone a piedi stanno provando ad uscire dai varchi limitrofi tentando di superare i blocchi posti dalle forze dell'ordine. Centinaia ammas - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di uscire da un supermercato di Cremona con una carrello da 1.300 euro - A notare l’uomo, un 55enne senza fissa dimora, è stato uno degli addetti alla sicurezza che ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Come scrive ilgiorno.it