Tensione nei Caraibi | lo scudo russo per il Venezuela
Le esercitazioni militari statunitensi nei Caraibi sfidano il Venezuela e minacciano la stabilità regionale. Caracas riceve la solidarietà del Cremlino e, oltre al sostegno politico e diplomatico, beneficia di una cooperazione tecnico-militare con la Russia, da cui ha ottenuto una parte significativa dei propri mezzi e sistemi d’arma negli ultimi vent’anni. I sistemi di difesa aerea russi. La postura militare di Caracas sarà forse sottoposta, a breve, a un banco di prova. Nel quadrante caraibico la Repubblica Bolivariana del Venezuela rappresenta uno sbocco importante per l’export militare russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Venezuela, la leader dell'opposizione Figuera: "Maduro si faccia da parte" Sale la tensione nel Mar dei Caraibi - facebook.com Vai su Facebook
Tensione sempre alta nel Mar dei Caraibi, si teme un'azione imminente degli Usa. Trump alla domanda di un giornalista "Maduro ha i giorni contati?" ha risposto "Penso di sì". Nel video il presidente americano parla del Venezuela dall'Air Force One - X Vai su X
Venezuela, sale la tensione con gli Usa. In arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford. Russia: “Possibile invio di missili” - Gli Stati Uniti rafforzano la presenza militare nei Caraibi con l'arrivo della portaerei Gerald Ford. Riporta ilfattoquotidiano.it
Alta tensione nel Mar dei Caraibi, esercitazioni e prove di sbarco dei Marines Usa a Porto Rico: cosa succede - Lotta al traffico di droga, ripristino di una ex base navale ed esercitazioni nei Caraibi: non accenna a diminuire la tensione tra Stati Uniti e Venezuela ... Come scrive virgilio.it
Prove di sbarco dei Marines, alta tensione nei Caraibi. Trump alla Cbs: "Se Maduro ha i giorni contati? Direi di sì" - Attaccata un'altra presunta imbarcazione di narcos nei Caraibi uccidendo tre persone (ANSA) ... Da ansa.it