Tensione nei Caraibi | lo scudo russo per il Venezuela

It.insideover.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le esercitazioni militari statunitensi nei Caraibi sfidano il Venezuela e minacciano la stabilità regionale. Caracas riceve la solidarietà del Cremlino e, oltre al sostegno politico e diplomatico, beneficia di una cooperazione tecnico-militare con la Russia, da cui ha ottenuto una parte significativa dei propri mezzi e sistemi d’arma negli ultimi vent’anni. I sistemi di difesa aerea russi. La postura militare di Caracas sarà forse sottoposta, a breve, a un banco di prova. Nel quadrante caraibico la Repubblica Bolivariana del Venezuela rappresenta uno sbocco importante per l’export militare russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

