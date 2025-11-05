Le esercitazioni militari statunitensi nei Caraibi sfidano il Venezuela e minacciano la stabilità regionale. Caracas riceve la solidarietà del Cremlino e, oltre al sostegno politico e diplomatico, beneficia di una cooperazione tecnico-militare con la Russia, da cui ha ottenuto una parte significativa dei propri mezzi e sistemi d’arma negli ultimi vent’anni. I sistemi di difesa aerea russi. La postura militare di Caracas sarà forse sottoposta, a breve, a un banco di prova. Nel quadrante caraibico la Repubblica Bolivariana del Venezuela rappresenta uno sbocco importante per l’export militare russo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Tensione nei Caraibi: lo "scudo russo" per il Venezuela