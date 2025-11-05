Primo allenamento a porte aperte di Jannik Sinner allo Sporting-Circolo della Stampa per le ATP Finals di Torino 2025. Una grande occasione per tutti gli appassionati di tennis, che hanno potuto osservare da vicino il numero 1 del mondo e far sentire tutta la passione e il calore in vista delle Nitto ATP Finals 2025. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tennis, primo allenamento a porte aperte di Sinner allo Sporting-Circolo della Stampa di Torino