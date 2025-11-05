Tennis primo allenamento a porte aperte di Sinner allo Sporting-Circolo della Stampa di Torino
Primo allenamento a porte aperte di Jannik Sinner allo Sporting-Circolo della Stampa per le ATP Finals di Torino 2025. Una grande occasione per tutti gli appassionati di tennis, che hanno potuto osservare da vicino il numero 1 del mondo e far sentire tutta la passione e il calore in vista delle Nitto ATP Finals 2025. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Primo Piano speciale tennis con Francesco Maestrelli (156 Atp) LIVE mercoledì 5 novembre dalle 9 sui 91.1-91.6 FM, in DAB+, in streaming su puntoradio.fm e cascinanotizie.it, sulla App PuntoRadioFM Ospite: Francesco Maestrelli, 22 anni, pisano, nume - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, primo allenamento a porte aperte di Sinner allo Sporting-Circolo della Stampa di Torino - Primo allenamento a porte aperte di Jannik Sinner allo Sporting- Scrive lapresse.it
Primo allenamento a porte aperte di Sinner allo Sporting-Circolo della Stampa di Torino - (LaPresse) Primo allenamento a porte aperte di Jannik Sinner allo Sporting- Secondo msn.com
Sinner, primo allenamento in vista delle Finals. E a Torino è arrivato anche Alcaraz - Dopo la vittoria a Parigi Jannik va in campo per la prima volta nel capoluogo piemontese, nello stesso giorno dello spagnolo ... Scrive msn.com