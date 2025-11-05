Tennis Ons Jabeur si ferma Il calendario ci sta uccidendo
AGI - Uno sfogo ma anche un grido d'allarme. Lo scorso luglio Ons Jabeur aveva annunciato via social di volersi prendere una pausa a tempo indeterminato dal circuito per "respirare, guarire e riscoprire semplicemente la gioia di vivere". Una scelta sofferta, della quale la 31enne tunisina, ex numero 2 del mondo e tre volte finalista Slam, è tornata a parlare ai microfoni di Sky Sports Uk, puntando il dito contro gli organizzatori. "Il calendario sta uccidendo tutti. Non sono la prima a fermarmi: anche Haddad Maia e Svitolina lo hanno fatto. È dura, spero che la comunità del tennis ci ascolti e riduca alcuni tornei. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Jasmine Paolini Shines Bright! Unfortunately Tauson had to retire due to injury The Italian star triumphs in the Round of 16 and marches into the quarterfinals! #JasminePaolini | #WTA2025 | #QuarterfinalBound | #TennisQueen - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: Jabeur "io depressa, il calendario ci sta uccidendo" - Ex numero 2 al mondo ma attualmente precipitata al 78/o posto nella classifica Wta, Ons Jabeur racconta i motivi della sua crisi. Secondo msn.com
Ons Jabeur rompe il silenzio: “Non mi ritiro, un giorno tornerò. Il tennis mi ha portato alla depressione” - Le parole della tunisina al ‘The National’ sono le prime da quando quattro mesi fa ha deciso di prendersi una pausa dal tennis Sono passati quattro mesi da quando Ons Jabeur – tramite un messaggio con ... Riporta tennisitaliano.it
Jabeur si racconta: “Il tennis mi ha portato alla depressione, ma non è un addio” - Interviste | La tunisina torna a parlare dopo l’annuncio della pausa: “Avevo paura di non provare mai più la gioia in campo. Riporta ubitennis.com