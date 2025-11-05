AGI - Uno sfogo ma anche un grido d'allarme. Lo scorso luglio Ons Jabeur aveva annunciato via social di volersi prendere una pausa a tempo indeterminato dal circuito per "respirare, guarire e riscoprire semplicemente la gioia di vivere". Una scelta sofferta, della quale la 31enne tunisina, ex numero 2 del mondo e tre volte finalista Slam, è tornata a parlare ai microfoni di Sky Sports Uk, puntando il dito contro gli organizzatori. "Il calendario sta uccidendo tutti. Non sono la prima a fermarmi: anche Haddad Maia e Svitolina lo hanno fatto. È dura, spero che la comunità del tennis ci ascolti e riduca alcuni tornei. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tennis, Ons Jabeur si ferma. "Il calendario ci sta uccidendo"