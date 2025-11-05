Tennis Ons Jabeur si ferma Il calendario ci sta uccidendo

Agi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Uno sfogo ma anche un grido d'allarme. Lo scorso luglio  Ons Jabeur  aveva annunciato via social di volersi prendere una  pausa a tempo indeterminato  dal circuito per "respirare, guarire e riscoprire semplicemente la gioia di vivere". Una scelta sofferta, della quale la 31enne tunisina, ex numero 2 del mondo e tre volte finalista Slam, è tornata a parlare ai microfoni di Sky Sports Uk, puntando il dito contro gli organizzatori. "Il  calendario sta uccidendo tutti. Non sono la prima a fermarmi: anche Haddad Maia e Svitolina lo hanno fatto. È dura, spero che la  comunità del tennis  ci ascolti e riduca alcuni tornei. 🔗 Leggi su Agi.it

tennis ons jabeur si ferma il calendario ci sta uccidendo

© Agi.it - Tennis, Ons Jabeur si ferma. "Il calendario ci sta uccidendo"

Leggi anche questi approfondimenti

tennis ons jabeur fermaTennis: Jabeur "io depressa, il calendario ci sta uccidendo" - Ex numero 2 al mondo ma attualmente precipitata al 78/o posto nella classifica Wta, Ons Jabeur racconta i motivi della sua crisi. Secondo msn.com

tennis ons jabeur fermaOns Jabeur rompe il silenzio: “Non mi ritiro, un giorno tornerò. Il tennis mi ha portato alla depressione” - Le parole della tunisina al ‘The National’ sono le prime da quando quattro mesi fa ha deciso di prendersi una pausa dal tennis Sono passati quattro mesi da quando Ons Jabeur – tramite un messaggio con ... Riporta tennisitaliano.it

tennis ons jabeur fermaJabeur si racconta: “Il tennis mi ha portato alla depressione, ma non è un addio” - Interviste | La tunisina torna a parlare dopo l’annuncio della pausa: “Avevo paura di non provare mai più la gioia in campo. Riporta ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Ons Jabeur Ferma