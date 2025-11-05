Tennis Errani e Paolini fuori alle Wta Finals a Riad

Roma, 5 nov. (askanews) – Finisce al round robin l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle Wta Finals a Riad. Come nel 2024 le azzurre sono eliminate nella fase a gironi, ko nel terzo e decisivo match contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, con un doppio 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. Una partita in ombra per Sara e Jas (ancora debilitata per via dell’influenza) che non sono riuscite ad arginare la forza della belga e della russa. Sempre costrette a rincorrere nel punteggio, le azzurre hanno raccolto poco nei turni di battuta e hanno faticato a reggere il ritmo da fondo. Diverse sbavature di Errani e Paolini, molto più solide Kudermetova e Mertens che hanno controllato entrambi i parziali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nonostante l’uscita di scena alle WTA Finals per Errani e Paolini è stata una stagione incredibile Le WTA Finals sono in chiaro in diretta su SuperTennis #WTAFinalsRiyadh - facebook.com Vai su Facebook

"#errani" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Wta Riad – Errani e Paolini fuori nel doppio, finisce l’avventura alle Finals - La numero uno azzurra paga problemi fisici evidenti e una forma non delle migliori. Riporta tennisitaliano.it

Errani e Paolini fuori dalle WTA Finals di doppio: ko contro Kudermetova e Mertens - Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate dalle WTA Finals 2025 di doppio a Riyad. Secondo sportface.it

Jasmine Paolini e Sara Errani salutano le WTA Finals 2025: azzurre fuori ai gironi, sconfitte da Elise Mertens e Veronika Kudermetova · Tennis - Le WTA Finals 2025 di Jasmine Paolini e Sara Errani si chiudono nella fase a gironi, le azzurre perdono il match decisivo contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova. Scrive olympics.com