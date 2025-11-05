Tennis Djokovic | Finals a Torino? Non ho ancora deciso

Roma, 5 nov. (askanews) – Novak Djokovic sarà alle Atp Finals 2025 di Torino? Le parole nei giorni scorsi del presidente della Fitp Angelo Binaghi sembravano aver sciolto il dubbio che invece torna d’attualità dopo quanto dichiarato dallo stesso numero 5 al mondo dopo l’esordio vincente all’Atp di Atene (7-6, 6-1 a Tabilo). “Le Finals? Deciderò solo alla fine di questo torneo”. Djokovic sfiderà giovedì nei quarti il portoghese Borges (proprio mentre a Torino è previsto il sorteggio dei gironi). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Novak Djokovic, come arriva alle ATP Finals 2025: i numeri e le statistiche della stagione · Tennis - Nell'anno del 100° titolo ATP, vinto a Ginevra, il Djoker si presenta alle Finals con un torneo ATP 250 aggiunto alla sua straordinaria bacheca e con un cammino Slam che lo vede dietro solo ai ... Da olympics.com