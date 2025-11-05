È stato l’uomo di settembre, Joshua Tenkorang, votato miglior giocatore del mese e autore dei primi gol che hanno lanciato il Ravenna nell’Olimpo della serie C da neopromossa. Dodici partite, dodici gare da titolare, 1.044’ e sei reti per il 25enne di Novara, uno dei grandi protagonisti del secondo posto del Ravenna e della vittoria contro l’ Ascoli, che proprio a Ravenna ha subito la sua prima sconfitta in campionato. Una squadra che sino alla sfida del Benelli aveva incassato appena 2 gol. Quindi tanti meriti alla squadra di Marco Marchionni e tanti meriti anche a Joshua Tenkorang, a digiuno di reti dal 19 settembre, dal gol decisivo contro il Perugia nella grande rimonta da 0-2 a 3-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tenkorang, la certezza del Ravenna: "Lavoro anche in fase difensiva"