Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 10 al 14 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori troveremo Ana, che verrà soccorsa da Philipp e Vincent. Scopriamolo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Ana salvata da Philipp e Vincent. Avevamo lasciato Ana in pericolo e possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Philipp e Vincent mettono infatti da parte i loro dissapori e si mettono a cercarla, trovandola appena in tempo. Quando la Alves vede il giovane veterinario e il ragazzo che ama agire in perfetta sintonia è sollevata, e lo è ancora di più quando scopre che è stato Brandes a intuire che lei era in pericolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore trame dal 10 al 14 novembre 2025: Philipp e Vincent salvano Ana