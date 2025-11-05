Telese il Circolo Il Tricolore annuncia un incontro politico con Matera Clemente e Ferraro
Comunicato Stampa Appuntamento il 20 novembre con i candidati al Consiglio Regionale e il coordinatore provinciale per discutere del futuro politico del territorio telesino Prosegue l'impegno del Circolo Territoriale "Il Tricolore" di Telese Terme, che si prepara a un nuovo
FdI, a Telese Terme appuntamento il 20 novembre con i candidati - Prosegue l’impegno del Circolo Territoriale “Il Tricolore” di Telese Terme, che si prepara a un nuovo importante appuntamento politico in vista delle elezioni regionali. Come scrive ntr24.tv