Teleriscaldamento Lecco Azione | Errore di calcolo fattore mille nelle emissioni Sospendere autorizzazione

Negli ultimi giorni, a Lecco, il dibattito sul progetto di teleriscaldamento e sulla centrale a metano prevista al Caleotto si è trasformato in uno scontro ideologico tra partiti, con accuse reciproche e richieste di dimissioni. Un clima che rischia di oscurare il vero tema: la sostanza del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it