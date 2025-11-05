Tegola Bailey c’è lesione anche per lui | tempi di recupero lunghi

Una tre giorni a dir poco disastrosa per la Roma, che non si è fermata alla semplice sconfitta sul campo contro il Milan, amara ma di per se accettabile nell’economia di una stagione. La gara di San Siro ha anzitutto regalato l’ennesimo infortunio di Dybala, che proverà a tornare contro il Napoli il 30 novembre ma appare cosa assai proibitiva. Ieri invece nuovo stop per Bailey in allenamento, proprio quando l’ex Aston Villa stava iniziando a carburare dopo l’assenza dai campi per oltre due mesi dopo il suo arrivo. Ansia immediata per le sue condizioni, e l’esito degli esami strumentali non lascia scampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

