Tegola Bailey c’è lesione anche per lui | tempi di recupero lunghi
Una tre giorni a dir poco disastrosa per la Roma, che non si è fermata alla semplice sconfitta sul campo contro il Milan, amara ma di per se accettabile nell’economia di una stagione. La gara di San Siro ha anzitutto regalato l’ennesimo infortunio di Dybala, che proverà a tornare contro il Napoli il 30 novembre ma appare cosa assai proibitiva. Ieri invece nuovo stop per Bailey in allenamento, proprio quando l’ex Aston Villa stava iniziando a carburare dopo l’assenza dai campi per oltre due mesi dopo il suo arrivo. Ansia immediata per le sue condizioni, e l’esito degli esami strumentali non lascia scampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Bailey si ferma ancora. Come riporta Il Tempo, il giamaicano ha avuto un problema fisico in allenamento e sarà sicuramente out in Europa League. Da capire l’entità del problema #asroma - facebook.com Vai su Facebook
Altra tegola per Gasperini: si ferma Bailey, rischia un mese di stop - L'esterno giamaicano ha sentito un fastidio muscolare al termine della gara di San Siro con il Milan. Da ilromanista.eu
Roma, ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala: quel giocatore si è fermato per un problema muscolare. Tempi di recupero da valutare - Roma, nuova emergenza in attacco per Gasperini: si ferma anche Leon Bailey. Riporta calcionews24.com