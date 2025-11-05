TEDi apre un nuovo negozio a Bologna | dove e quando

Bologna, 5 novembre 2025 — Il marchio tedesco TEDi continua a crescere in Italia e sceglie ancora Bologna, per consolidare la sua presenza nel cuore dell’ Emilia-Romagna. Dopo il primo punto vendita aperto nel 2023 alle Officine Minganti, il gruppo inaugurerà un nuovo negozio al Centro Borgo, nel quartiere di Borgo Panigale, l’11 dicembre, con apertura al pubblico prevista probabilmente per il giorno successivo. Cosa si può comprare da TEDi. L’arrivo del nuovo TEDi rafforza la strategia di espansione della catena nel territorio italiano: con oltre 162 negozi attivi e una presenza in 15 Paesi europei, il brand nato a Dortmund nel 2004 è oggi uno dei leader del settore non-food. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

