Tecnica del finto carabiniere la convince a fare un bonifico di 38mila euro | denunciato

Mezzano (Ravenna), 5 novembre 2025 – Nuova truffa messa in atto con la tecnica del ‘finto carabiniere’ ai danni di una persona anziana. È successo nei giorni scorsi, quando i Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno denunciato un 39enne, ritenuto essere il presunto responsabile dell’odioso episodio. Il bonifico di 38mila euro. Le indagini sono state avviate immediatamente dopo che la pensionata si è presentata in caserma in un evidente stato di panico, raccontando di aver effettuato un bonifico di ben 38mila euro su un conto corrente che le era stato comunicato per telefono da una persona che si era presentata come un carabiniere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tecnica del finto carabiniere, la convince a fare un bonifico di 38mila euro: denunciato

Altre letture consigliate

Truffa anziana con tecnica del finto carabiniere, due arresti. "Suo figlio ha fatto una rapina", bloccati dall'Arma ad Ancona #ANSA - X Vai su X

CRONACA - Estorcono gioielli ad una anziana signora con la tecnica del finto Carabiniere. 2 arresti. E’ il bilancio di un’operazione corale dei Carabinieri e della Polizia Locale di Ancona. Recuperata refurtiva di ingente valore. Nella serata di lunedì i Carabini - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, il racconto di una 40enne truffata con la tecnica (evoluta) del finto carabiniere: «Ero convinta di poter aiutare le indagini, e invece mi hanno rubato 19.300 euro» - La truffa con la tecnica del cosiddetto spoofing: «Mi ha salvato un'operatrice di banca, ha evitato che spostassi altri 48mila euro» ... Segnala msn.com

Si finge carabiniere e convince un’anziana a versare 38mila euro - Denunciato un 39enne per truffa: grazie al pronto intervento dei veri militari la somma è stata bloccata in tempo ... Si legge su ravenna24ore.it

Truffa da 38mila euro con la tecnica del “finto carabiniere” a Mezzano: anziana raggirata, ma i veri militari bloccano il bonifico - I truffatori avevano usato lo “spoofing” per far apparire sul telefono il numero reale della Stazione dei Carabinieri ... Come scrive ravennanotizie.it