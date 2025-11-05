teatro moderno di tegoleto torna il xxvi concorso di teatro amatoriale

Arezzo, 5 novembre 2025 – Sarà la Compagnia Filodrammatica Orenese giovani di Vimercate (Monza e Brianza) con “ Molto rumore per nulla ” ad andare in scena domenica 9 novembre, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto per il secondo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale. La Compagnia Filodrammatica Orenese propone una lettura del testo shakespeariano molto dinamica e luminosa. La scena, caratterizzata da una pedana circolare e girevole, scandisce le scene, intervallate da momenti di metateatro. La tragicommedia di Shakespeare, che narra la storia di due coppie di innamorati (Beatrice-Benedetto, Claudio-Ero) osteggiate dalla truce figura di Don Juan prima di raggiungere il tanto agognato lieto fine, si avvale dell’interpretazione di giovani molto bravi e affiatati tra loro e di alcuni espedienti molto originali da parte della regia di Fabrizio Perrone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

