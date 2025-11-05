Teatro delle Donne | a Firenze un mese di educazione sentimentale e di azioni di contrasto contro la violenza di genere

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Teatro delle Donne di Firenze propone una rassegna votata all’educazione sentimentale: spettacoli, incontri e laboratori che esplorano corpo, emozioni, diritti e memoria. Un calendario. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

