Teatro del Fuoco Young Tech costruisci il tuo futuro | due giornate gratuite tra arte neuroscienze e consapevolezza digitale

Due giornate di laboratori esperienziali di arte, cucina vegetariana e consapevolezza digitale, il 15 e 16 novembre, a Palermo, con il nuovo format "Teatro del Fuoco Young Tech – Costruisci il tuo futuro”, ideato da Amelia Bucalo Triglia, che “accende” il dialogo tra giovani, scuola e famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Pronti?! Il 22 novembre prende il largo la rassegna SENZA SIPARIO con un attore d'eccezione, PEPPE SERVILLO e Cristiano Califano alla chitarra. "Il fuoco che ti porti dentro" di Antonio Franchini 22 novembre ore 21:00 Teatro Iqbal Masih, Formia “Il fuoco - facebook.com Vai su Facebook

Teatro del Fuoco Young Tech, costruisci il tuo futuro: due giornate gratuite tra arte, neuroscienze e consapevolezza digitale - Due giornate di laboratori esperienziali di arte, cucina vegetariana e consapevolezza digitale, il 15 e 16 novembre, a Palermo, con il nuovo format “Teatro del Fuoco Young Tech – Costruisci il tuo fut ... Come scrive mondopalermo.it