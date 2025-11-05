Teatro del Fuoco Young Tech costruisci il tuo futuro | due giornate gratuite tra arte neuroscienze e consapevolezza digitale

Due giornate di laboratori esperienziali di arte, cucina vegetariana e consapevolezza digitale, il 15 e 16 novembre, a Palermo, con il nuovo format "Teatro del Fuoco Young TechCostruisci il tuo futuro”, ideato da Amelia Bucalo Triglia, che “accende” il dialogo tra giovani, scuola e famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

