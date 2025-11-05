Tavoli e sedie sul marciapiede senza autorizzazione panificio chiuso per 5 giorni

Cinque giorni di chiusura obbligatoria per un esercizio commerciale del centro cittadino di Santa Maria Capua Vetere specializzato nella somministrazione di alimenti e bevande e nella produzione di prodotti da forno. A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Antonio Mirra, che ha applicato la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

News recenti che potrebbero piacerti

È ARRIVATO IL BLACK FRIDAY… IN ANTICIPO! Da noi il Black Friday è un vero Black November! Dal 1 al 30 Novembre, scopri gli EXTRA SCONTI sui prezzi già Outlet: cucine, living, sedie, tavoli, sgabelli, divani, camere,... Molto altro in Outlet Approfitt - facebook.com Vai su Facebook

Feste private e "tavolini selvaggi”, stretta sui locali: due chiusure - Pugno di ferro della polizia locale di Bari contro i locali che non rispettano le capienze consentite in caso di eventi di pubblico intrattenimento e contro coloro che sistemano tavolini e sedie in ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Occupazione abusiva. Tavoli, sedie e fioriere senza autorizzazione. Locale chiuso 10 giorni - Da gennaio ad oggi sono state 52 le verifiche sui tavolini, 12 le sanzioni Siena, 17 ottobre 2024 – Mangiare seduti al tavolo, ... Segnala lanazione.it

Controlli, sedie e tavolini senza permesso: chiusi due locali a Bari vecchia - Continuano i controlli della polizia locale in merito alle potenziali situazioni di illegalità nel borgo antico di Bari, dove la ... Da quotidianodipuglia.it