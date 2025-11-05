Tartufo navette e polemiche | Abbiamo cercato soluzioni per migliorare tutta la viabilità

Ai commercianti di San Miniato Basso non piace, e l'hanno detto su La Nazione, la geografia dei punti navetta per la mostra nazionale del tartufo in centro storico: ha tolto, secondo loro, visibilità a tutti i negozi che insistono sulla Tosco Romagnola. Ma la Fondazione Smp non arretra. "Lo spostamento delle navette in zona di Castellonchio è una decisione a cui siamo arrivati già nel 2023 per dare una boccata di ossigeno alla viabilità nella zona bassa del paese – si legge nella replica della presidente Azzurra Gronchi –. Negli anni precedenti infatti, specialmente nelle ore di maggiore affluenza, sia San Miniato Basso sia La Catena venivano completamente congestionati dal traffico.

