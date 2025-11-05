Tappe anche a Cesena e Forlì oltre 300 giovani emiliano-romagnoli incontrano gli europarlamentari

Dal 7 novembre al 17 dicembre un percorso di dialogo con gli europarlamentari, organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena con la collaborazione di Upi Emilia-Romagna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.Un viaggio lungo la ‘via Romagna’ per incontrare l’Europa, ascoltarla e interrogarla. È. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

