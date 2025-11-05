Talpa nei Carabinieri | un ufficiale segnala investigazioni all’ex governatore siciliano
Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo che ha coinvolto l’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, spunta un altro capitolo: un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri risulta indagato per rivelazione di segreto d’ufficio dopo essere stato considerato una “talpa” interna alle forze dell’ordine che avrebbe avvisato Cuffaro delle indagini in corso. L’ufficiale incriminato è il tenente colonnello Stefano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
