Talenti in concerto il Conservatorio celebra i vincitori del premio Carlo Maldotti
Talenti in concerto, il Conservatorio celebra i vincitori del Premio “Carlo Maldotti”. «Una serata all’insegna della musica – scrive l’ente - del talento e della passione quella che si terrà sabato 8 novembre alle ore 20.30 al Conservatorio Nicolini, con il concerto e la premiazione dei vincitori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Mercoledì 29 ottobre è stato presentato presso la Residenza Trento un Concerto con i Giovani talenti della European Orchestra Academy organizzata dalla Società del Quartetto con la presenza del Presidente Achille Variati e della contessa Carolina Marzotto - facebook.com Vai su Facebook
Talenti in concerto, il Conservatorio celebra i vincitori del premio “Carlo Maldotti” - Selezionati poche settimane fa per la qualità delle loro interpretazioni e per l’eccellenza del loro percorso formativo, i vincitori sabato 8 novembre si alterneranno sul palco del Salone dei Concerti ... Si legge su ilpiacenza.it
“Trieste Prima” celebra la musica contemporanea: tre concerti tra Trieste e Codroipo - La 39ª edizione di “Trieste Prima” propone tre concerti a Trieste e Codroipo dedicati alla musica contemporanea. Secondo nordest24.it
Monfalcone apre “Talenti in Scena”: giovani musicisti dei Conservatori Tartini e Tomadini sul palco - A Monfalcone debutta la rassegna “Talenti in Scena” con i giovani musicisti dei Conservatori Tartini e Tomadini. Riporta nordest24.it