La Manovra è stata definita “ingiusta e inadeguata” da Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil. Con i tagli netti alle pensioni e alla sanità, la riduzione dell’Irpef e la riforma dell’Isee, il Governo non starebbe tenendo conto delle condizioni di vita reali dei cittadini. Il numero uno del sindacato non ha risparmiato critiche durante l’audizione sulla Legge di Bilancio 2026, che si è tenuta martedì 4 novembre davanti alle commissioni Bilancio del Senato e della Camera. Taglio dell’Irpef inutile contro l’inflazione. Il taglio dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio Irpef e aumento pensioni sono inutili per la Cgil, critiche alla Manovra