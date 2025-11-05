Tag Heuer rende omaggio a Ayrton Senna con due nuovi cronografi che traducono la velocità in design

Ayrton Senna aveva una particolarità, non correva solo per vincere, ma per dimostrare che la perfezione esisteva — almeno per qualche giro. Ecco perché, trent’anni dopo, Tag Heuer continua a dedicargli orologi che non sono semplici tributi, ma strumenti di carattere. L’ultimo capitolo si chiama Formula 1 Chronograph x Senna, presentato al Gran Premio di San Paolo: due modelli diversi nello spirito, ma con la stessa idea di fondo. Il tempo, come una curva, va affrontato di petto. Anima da pilota. Tag Heuer Formula 1 Chronograph x Senna Automatic da 44 mm. Tag Heuer Formula 1 Chronograph x Senna Automatic da 44 mm @courtesy Tag Heuer Il primo, il Formula 1 Chronograph x Senna Automatic da 44 mm, punta tutto sull’adrenalina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

