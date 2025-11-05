Tabea Debus e Samuele Telari due straordinari talenti al palazzo Caetani di Fondi
Domenica 9 novembre, alle ore 18:30, secondo appuntamento al Palazzo Caetani di Fondi con I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati.I bravissimi Tabea Debus flautista e Samuele Telari fisarmonicista bajan presenteranno un percorso che attraversa epoche e linguaggi, mettendo in dialogo la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altre letture consigliate
Domenica 9 novembre, alle ore 18:30, secondo appuntamento al Palazzo Caetani di Fondi con I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati. I bravissimi Tabea Debus flautista e Samuele Telari fisarmonicista bajan presenteranno un percorso che attraversa ep - facebook.com Vai su Facebook
Tabea Debus e Samuele Telari, due straordinari talenti al Palazzo Caetani di Fondi - Domenica 9 novembre, alle ore 18:30, secondo appuntamento al Palazzo Caetani di Fondi con I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati. Secondo latinaquotidiano.it
La Filarmonica Umbra porta "Note Vere" a Monte Castello di Vibio con il fisarmonicista Samuele Telari - Nell’ambito della stagione concertistica Note Vere, la rassegna diffusa nei comuni di Massa Martana, Monte Castello di Vibio e Todi promossa dall’Associazione Filarmonica Umbra E. Lo riporta corrieredellumbria.it
Samuele Telari alla fisarmonica - Il 1 agosto, ore 21 sotto il Portico Palazzo della Ragione concerto di SAMUELE TELARI alla Fisarmonica. Scrive bergamonews.it