tabascomeno pubblica il singolo tavolo tondo

Tavolo tondo è il secondo singolo della cantautrice calabrese di stanza a Bologna Tabascomeno interpretato con Acqua Distillata. Dumba Dischi presenta Tavolo tondo, secondo singolo della cantautrice calabrese di stanza a Bologna Tabascomeno interpretato con Acqua Distillata, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano altamente evocativo che nasce dalla nostalgia di casa e dal ricordo vivido della nonna, dei suoi gesti, delle sue abitudini, della sua dolcezza e degli oggetti che diventano feticcio. È la storia di un disorientamento silenzioso, di chi si sente persa senza la persona che più credeva in lei ma trova conforto nel ricordo, che diventa un fragile punto di pace da cui ripartire. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

