Sydney Sweeney sui jeans della discordia | Io so chi sono L' opinione di Trump? Surreale

Il gioco di parole tra "jeans" e "genes" di una campagna pubblicitaria ha messo qualche mese fa Sydney Sweeney al centro di un tornado politico. Persino Donald Trump ha preso le sue parti. Secondo lei, non c'erano parti da prendere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sydney Sweeney sui jeans della discordia: "Io so chi sono. L'opinione di Trump? Surreale"

