SWITCH Status Monitor Overlay 1.31 | Risolto il Bug delle Doppie Risoluzioni – Monitora il tuo Hardware in Tempo Reale

Gamesandconsoles.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per gli utenti Nintendo Switch che amano tenere sotto controllo le prestazioni del proprio dispositivo! È disponibile l’aggiornamento  Status Monitor Overlay 1.3.1, una versione che corregge un fastidioso bug presente nelle modalità Mini e Full. Cosa è Stato Risolto?. Nella versione precedente, nelle modalità  Mini  e  Full, comparivano due risoluzioni affiancate, la prima delle quali era sempre impostata su  0x0. Con la  versione 1.3.1, questo problema è stato risolto: ora in questi casi viene visualizzata correttamente solo la seconda risoluzione, quella effettiva. Cos’è Status Monitor Overlay?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

