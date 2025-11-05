SWITCH Status Monitor Overlay 1.31 | Risolto il Bug delle Doppie Risoluzioni – Monitora il tuo Hardware in Tempo Reale
Buone notizie per gli utenti Nintendo Switch che amano tenere sotto controllo le prestazioni del proprio dispositivo! È disponibile l’aggiornamento Status Monitor Overlay 1.3.1, una versione che corregge un fastidioso bug presente nelle modalità Mini e Full. Cosa è Stato Risolto?. Nella versione precedente, nelle modalità Mini e Full, comparivano due risoluzioni affiancate, la prima delle quali era sempre impostata su 0x0. Con la versione 1.3.1, questo problema è stato risolto: ora in questi casi viene visualizzata correttamente solo la seconda risoluzione, quella effettiva. Cos’è Status Monitor Overlay?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Scopri altri approfondimenti
Svelati i numeri aggiornati di Account Nintendo attivi e gli abbonati a Nintendo Switch Online - X Vai su X
nangongjing1/Status-Monitor-Overlay_Mod - This is an overlay homebrew dedicated to Nintendo Switch. Riporta github.com
BadFish-HSrui/Status-Monitor-Overlay-mod - This is an overlay homebrew dedicated to Nintendo Switch. Secondo github.com