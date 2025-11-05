Svolta storica stadio San Siro consegnato a Inter e Milan

Nuovo capitolo per lo stadio San Siro di Milano: Milan e Inter hanno firmato il rogito per l’acquisto. La procura ha aperto un’inchiesta. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Svolta storica, stadio San Siro consegnato a Inter e Milan

Altre letture consigliate

Mamdani sindaco di New York: una svolta storica per la città e per l’America - X Vai su X

L’#ONU proroga la #MINURSO e adotta la proposta marocchina di autonomia per il #SaharaOccidentale come base negoziale. È una svolta storica, appoggiata da #Trump nonostante le resistenze di Polisario e Algeria. Di Caterina Roggero: - facebook.com Vai su Facebook

San Siro diventa ufficialmente di Inter e Milan: firmato il rogito che segna una svolta storica per Milano - La cerimonia di firma si è svolta nello studio del notaio Filippo Zabban, nel centro di Milano, tra le 10 e le 12 di questa mattina. Segnala gonfialarete.com

Stadio San Siro, firmato il rogito e subito scatta l’inchiesta della Procura - Con la firma del rogito, Inter e Milan diventano ufficialmente proprietari di San Siro, ma la Procura di Milano apre un’inchiesta sulla regolarità della compravendita. Si legge su notizie.it

ECCO L’ANNUNCIO UFFICIALE: svolta San Siro, novità ASSOLUTA | Cambia tutto per Milan e Inter - Svolta in merito al nuovo stadio per Milan e Inter: novità importante per San Siro, ora c’è l’annuncio ufficiale ... Si legge su ternananews.it