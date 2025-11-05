Svolta meteo in Toscana dopo l’Estate di San Martino | l’autunno fa sul serio occhio all’escursione termica
Firenze, 5 novembre 2025 – Dopo un periodo piuttosto mite, anche a causa dell’ Estate di San Martino arrivata in anticipo, l’ autunno sembra pronto a mostrare la sua anima più fredda e imprevedibile. A captivating sunset view over a foggy forest in Tuscany, Italy, on a sunny spring day. The scene features verdant green hills and iconic cypress trees peeking through the mist. The combination of gentle fog, lush greenery, and the warm glow of the setting sun creates a serene and picturesque landscape, showcasing the enchanting beauty of the Tuscan countryside. Si prevede infatti che da metà novembre alcune masse d’aria gelide scenderanno dal Nord Europa e andranno a interagire con le umidi correnti atlantiche, dando vita a un insieme di maltempo, venti forti e precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sabato e domenica si è svolta la regata zonale della classe 420, organizzata dalla SEF Stamura. Due splendide giornate in condizioni meteo ideali, con buon vento e temperature quasi estive, hanno regalato una competizione entusiasmante in mare! C - facebook.com Vai su Facebook
Svolta meteo a metà settimana #previsioni #meteo - X Vai su X
Meteo: Freddo Maltempo e anche Neve, ora vi diciamo quando arriva la Svolta in Italia - Preparate dunque gli abiti più pesanti, dopo settimane di clima fin troppo mite ora c'è una data da segnare sul calendario che, di fatto, ci potrebbe catapultare in condizioni simil- Lo riporta ilmeteo.it
Torna il maltempo, nuova allerta meteo in Toscana. Ma da lunedì inizierà una ‘novembrata’ - L’avviso meteo giallo per temporali forti e rischio idrogeologico scatta alle 7 di domenica 2 novembre e per l’intera giornata; riguarda la parte nord- Riporta lanazione.it
Ancora forti piogge prima di una nuova svolta meteo, le previsioni - E’ maltempo sull’Italia, specie al Nord, per il passaggio di una perturbazione atlantica. Segnala msn.com