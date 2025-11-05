Svolta meteo in Toscana dopo l’Estate di San Martino | l’autunno fa sul serio occhio all’escursione termica

Firenze, 5 novembre 2025 – Dopo un periodo piuttosto mite, anche a causa dell’ Estate di San Martino arrivata in anticipo, l’ autunno sembra pronto a mostrare la sua anima più fredda e imprevedibile. A captivating sunset view over a foggy forest in Tuscany, Italy, on a sunny spring day. The scene features verdant green hills and iconic cypress trees peeking through the mist. The combination of gentle fog, lush greenery, and the warm glow of the setting sun creates a serene and picturesque landscape, showcasing the enchanting beauty of the Tuscan countryside. Si prevede infatti che da metà novembre alcune masse d’aria gelide scenderanno dal Nord Europa e andranno a interagire con le umidi correnti atlantiche, dando vita a un insieme di maltempo, venti forti e precipitazioni intense. 🔗 Leggi su Lanazione.it

