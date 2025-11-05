Svolta Chi l’ha Visto? arriva la segnalazione | dopo 5 anni visto la foto che fa sperare
Una svolta improvvisa per quel che riguarda la trasmissione Chi l’Ha Visto. Accadrà ormai nelle prossime ore dello show. Il programma tv Rai Chi l’Ha Visto è ormai uno show che da anni ci accompagna in prima serata sotto la guida della bravissima Federica Sciarelli. Parliamo di una trasmissione che va avanti da decenni, inizialmente. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Approfondisci con queste news
Operazione dei carabinieri. La svolta quando è stato visto un uomo gettare un registratore di cassa in un cassonetto dei rifiuti - facebook.com Vai su Facebook