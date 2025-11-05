Sventato un altro furto di rame da un’azienda nei guai un 22enne per ricettazione

Lecceprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SURANO – Ancora un tentativo di furto di “oro rosso”, ma stavolta sventato e con tanto di denuncia a piede libero a carico di un giovane di 22 anni di Casarano: risponde di ricettazione.Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 3 novembre. Il colpo ai danni della ditta Elica Ferramenta, che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sventato altro furto rameSventato un altro furto di rame da un’azienda, nei guai un 22enne per ricettazione - Un vigilante ha scoperto l'effrazione e notato un'auto sospetta, poi sono arrivati i carabinieri e hanno trovato un giovane con ... Da lecceprima.it

Tentato furto di rame nella zona industriale di Zollino: i carabinieri sventano il colpo - Ritrovati 200 metri di cavi elettrici abbandonati, l'allarme nella ditta Gaudio srl. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

sventato altro furto rameTorino, tentato furto all’Ufficio Postale di Lungodora Firenze: sventato grazie alla Situation Room di Poste Italiane - Allarme all’Ufficio Postale di Lungodora Firenze: tentato furto sventato grazie all’intervento della Situation Room di Poste Italiane. Da quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Sventato Altro Furto Rame