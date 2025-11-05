Svelati i dettagli del maxi blitz dei Carabinieri 12 arresti a Bollate e dintorni – VIDEO

Ilnotiziario.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati resi noti oggi i dettagli dell’operazione “Square”, il blitz messo a segno dai Carabinieri tra Bollate e i paesi limitrofi nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Una vasta operazione anticrimine dei Carabinieri della Tenenza di Bollate, supportati dai colleghi di Milano e Rho, che ha portato all’arresto di 12 persone e all’indagine . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga, 71 misure cautelari - Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri con 71 misure cautelari in sei regioni italiane. Scrive adnkronos.com

svelati dettagli maxi blitzVideo. Maxi blitz della polizia a Rio de Janeiro: 60 sospetti uccisi - Almeno 60 sospetti uccisi e 81 arresti, dicono le autorità. Si legge su it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Svelati Dettagli Maxi Blitz