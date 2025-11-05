Svelati i dettagli del maxi blitz dei Carabinieri 12 arresti a Bollate e dintorni – VIDEO
Sono stati resi noti oggi i dettagli dell’operazione “Square”, il blitz messo a segno dai Carabinieri tra Bollate e i paesi limitrofi nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Una vasta operazione anticrimine dei Carabinieri della Tenenza di Bollate, supportati dai colleghi di Milano e Rho, che ha portato all’arresto di 12 persone e all’indagine . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Mailus Exitus et Ortus invece é il volume in anteprima che troverete a Lucca Comics & Games 2025 (in fumetteria a metà Novembre). Regular edition, perchè ci sarà una variant (non a Lucca) i cui dettagli e modalità di acquisto verranno svelati dopo la fine dell - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la prima Ferrari Elettrica: svelati i dettagli: Maranello (Modena), 9 ottobre 2025 - La Ferrari compie un passo storico verso il futuro: al Capital Markets Day 2025, la Casa di Maranello ha svelato la piattaforma tecnologica della sua… http://dlvr.it/TNZWTB - X Vai su X
Maxi blitz contro il traffico internazionale di droga, 71 misure cautelari - Traffico internazionale di droga, maxi blitz dei carabinieri con 71 misure cautelari in sei regioni italiane. Scrive adnkronos.com
Video. Maxi blitz della polizia a Rio de Janeiro: 60 sospetti uccisi - Almeno 60 sospetti uccisi e 81 arresti, dicono le autorità. Si legge su it.euronews.com